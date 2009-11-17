Компенсацію моральної шкоди тепер визначатиме новий закон
ВР внесла зміни до Цивільного кодексу
Верховна Рада України внесла зміни до Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону в цілому проголосував 281 народний депутат з 434, зареєстрованих в сесійній залі.
Згідно з законом, розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, статусу особи, якій завдана така шкода, характеру та способу поширення недостовірної інформації, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.
При визначенні розміру відшкодування моральної шкоди враховуються вимоги розумності і справедливості, а також матеріальне становище особи, яка нанесла таку шкоду. Закон набирає чинності з дня його опублікування.