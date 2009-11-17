Компенсацію моральної шкоди тепер визначатиме новий закон

Верховна Рада України внесла зміни до Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону в цілому проголосував 281 народний депутат з 434, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з законом, розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, статусу особи, якій завдана така шкода, характеру та способу поширення недостовірної інформації, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

При визначенні розміру відшкодування моральної шкоди враховуються вимоги розумності і справедливості, а також матеріальне становище особи, яка нанесла таку шкоду. Закон набирає чинності з дня його опублікування.