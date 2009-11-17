Прес-конференція, присвячена відкриттю електронної гарячої лінії з протидії дитячій порнографії в інтернеті

19 вересня 2009 р., напередодні 20-ї річниці Конвенції ООН про права дитини, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» проводить прес-конференцію, присвячену відкриттю електронної гарячої лінії з протидії дитячій порнографії в Інтернеті.

Дитина є найвищою соціальною цінністю кожної держави, незалежно від того визнається це законом конкретної країни, чи ні. Незважаючи на значну увагу держави до захисту прав дітей, ці права і досі порушуються. Одним з грубих порушень прав дитини є використання дітей у створенні дитячої порнографії. Життя дітей, які були піддані такого роду експлуатації як дитяча порнографія, кардинально змінюється не тільки від розбещення, але і від того, що в дитини залишаються «незабутні» негативні спогади про цю експлуатацію.

Статистичні дані МВС України свідчать, що в період з початку 2009 р. було порушено близько 400 кримінальних справ за ст.301 КК України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Актуальність проблеми показує і дослідження, проведене Міжнародною організацією ЕКПАТ (Зупинимо дитячу порнографію та торгівлю дітьми) у 2007-2008 роках. За результатами, 25 % від загальної кількості пошукових запитів у світовій мережі Інтернет пов’язані з порнографією і складають 68 мільйонів запитів щодня. Подібні тенденції спостерігаються і в країнах СНД: згідно статистики популярного українського Інтернет-порталу, більше 30 000 користувачів відвідують порнографічні вебсайти

Щоб ефективно протистояти та запобігати збільшенню масштабів такого жахливого явища як дитяча порнографія в Інтернеті, Центр «Ла Страда-Україна» створив електронну гарячу лінію www.internetbezpeka.org.ua. За допомогою цієї лінії кожен громадянин України може повідомити про наявність дитячої порнографії в Інтернет-просторі. Програмне забезпечення лінії створене у відповідності до діючих зразків подібних ліній, що працюють в європейських країнах.

До участі у прес-конференції запрошені представники Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту , представництва ЮНІСЕФ в Україні, Міжнародної організації ЕКПАТ, посольства Німеччини в Україні.

Місце проведення: Українське національне інформаційне агентство Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16. Початок о 14.30