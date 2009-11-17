Презентація альтернативного звіту про права дитини

19 листопада о 10.00 год. розпочнеться чергове засідання Національного прес-клубу «Українська перспектива». Місце його проведення – готель «Русь» (вул. Госпітальна, 4, конференц-зал «А»)

Засідання проводиться за активного сприяння Коаліції громадських організацій, які спільними зусиллями підготували Альтернативний звіт за результатами моніторингу щодо реалізації Україною положень Конвенції ООН про права дитини. До участі в презентації Альтернативного звіту запрошуються журналісти, провідні в Україні фахівці, які на державному рівні та на громадських засадах опікуються дитячою тематикою.

Засідання відбувається напередодні 20-річчя ухвалення Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй Конвенції про права дитини. В Україні цей документ набув чинності 27 вересня 1991 року.

Тема засідання: "Чому порушуються права дитини в Україні".

До участі в засіданні у якості доповідачів запрошені:

Євгенія Павлова, голова Всеукраїнської Фундації "Захист Прав Дітей", Заслужений юрист України;

Володимир Кузьмінський, директор Представництва "Кожній дитині" в Україні;

Марія Ясеновська, президент Харківської обласної фундації "Громадська Альтернатива"

До обговорення пропонуються такі питання:

· чому дотепер Конвенція ООН про права дитини повною мірою не реалізується в Україні;

· які статті Конвенції ООН про права дитини найчастіше порушуються в Україні;

· чому і дотепер в Україні повною мірою не забезпечуються права дітей на батьківське піклування, освіту та медичне обслуговування;

· як вирішується проблема міждержавного усиновлення;

· як вирішуються в Україні права дітей-біженців;

· що заважає повноцінному запровадженню в Україні ювенальної юстиції;

· чому національне законодавство виявилося неспроможним захистити права дітей належним чином.

До уваги журналістів!

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефонами -

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