УПЦ: жінок не мають обирати церковними керівниками

Українська православна церква Київського патріархату не схвалює обрання жінки Марґот Кесманн керівником Німецької євангелічної церкви. А різку позицію Російської православної церкви вважає виправданою.

Практика обрання жінки керівником церкви з православної точки зору не відповідає євангельським заповідям і традиціям церкви, каже голова інформаційно-видавничого управління Київського патріархату єпископ Євстратій. «Таку думку поділяють не тільки православні, а й католики і значна частина протестантів. Тому безперечно, що обрання жінки єпископом Німецької лютеранської церкви ускладнює екуменічні контакти між православними і цією церквою», - сказав єпископ Євстратій.

Він також зауважив, що Київський патріархат вважає за необхідне підтримувати всі можливості реалізації і чоловіків, і жінок у суспільному, родинному та релігійному житті. За його словами, у православних і католиків священництво є таїнством, тоді як протестанти розглядають його як служіння. Саме тому, на думку єпископа Євстратія, протестантам важко пояснити іншим, чому жінці, виходячи з їхньої доктрини, не бути священиком.

Критична позиція Російської православної церкви щодо жінки на чолі Німецької євангелічної церкви є виправданою, каже представник УПЦКП: «Як московський патріархат, так і інша церква, є в повній мірі вільною у своїх екуменічних контактах. І безперечно, одна церква не може закривати очі на те, що відбувається у партнерів». Єпископ Євстратій додав, що зараз УПЦ Київського патріархату має теплі відносини з Українською лютеранською церквою та Німецькою євангелічно-лютеранською церквою України. Втім, якщо у цих конфесіях в Україні теж вирішать призначити своїм керівником жінку, то Київський патріархат жорстко критикуватиме це.

Німецька хвиля