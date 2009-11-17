ВР ухвалила закон щодо трудової діяльності засуджених

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон “Про внесення змін до деяких законів України” щодо розвитку трудової діяльності засуджених.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосував 251 народний депутат з 435, зареєстрованих в сесійній залі.

Реалізація положень запропонованого акту може здійснюватись місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування шляхом відповідних заходів інвестиційної та податкової політики, розробки та впровадження програм зайнятості населення для сприяння створенню додаткових робочих місць для засуджених. Крім того, на підприємствах установ виконання покарань можуть бути розміщені замовлення закладів освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства в обсягах, на які не розповсюджується дія Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (“Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”).

Закон має на меті узагальнення вимог постанов Кабінету міністрів, окремих доручень Президента України, Кабінету міністрів та інших актів щодо подальшого реформування та державної підтримки Державної кримінально-виконавчої служби України.

На даний час у законах “Про місцеві державні адміністрації” та “Про зайнятість населення” не передбачено напрямків щодо сприяння соціальній реабілітації засуджених. Пропонується залучити місцеві органи влади до вирішення нагальних питань набуття засудженими трудових навичок, отримання професій необхідних суспільству.

Крім того, існує необхідність приведення зазначених законодавчих актів у відповідність до Кримінально-виконавчого кодексу України в частині визначення шляхів сприяння трудовому влаштуванню засуджених до обмеження волі.