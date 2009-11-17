Прес-конференція на тему: " Наскільки важливі в сучасному світі інтереси та ідеали свободи"

19 листопада о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: " Наскільки важливі в сучасному світі інтереси та ідеали свободи". Учасники: Герой України, поет Дмитро Павличко; Герой України, поет, громадський діяч Іван Драч; громадський діяч, літератор, президент Українського пен-клубу Євген Сверстюк; депутат кількох скликань, голова Республіканської Християнської партії Микола Поровський; представник молодіжного крила Української національної ради Арсеній Пушкаренко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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