Прес-конференція на тему: “Виконання судових рішень буде доручено присяжним виконавцям“

20 листопада о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Виконання судових рішень буде доручено присяжним виконавцям“. Учасники: міністр юстиції України Микола Оніщук, депутат Верховної ради України Юрій Мірошниченко, Директор Центру комерційного права Валентина Данішевська (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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