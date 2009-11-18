Рада передумала захищати тих, хто взяв іпотеку, від банків

Верховна Рада скасувала Закон "Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи".

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні парламенту.

Прийнятий Верховною Радою 21 травня 2009 року Закон України "Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи" Президент заветував і повернув до парламенту. Глава держави вказав, що законом, що надійшов на підпис, запроваджується на період виходу економіки України зі стану фінансової кризи мораторій на набуття заставодержателем чи іпотекодержателем права звернення стягнення на предмет застави чи іпотеки в разі, якщо предметом застави чи іпотеки є житлова нерухомість, в якій постійно проживають громадяни. Президент не погодився з цим і запропонував парламенту відхилити цей закон. Однак пропозицію Президента сьогодні підтримали лише 26 народних депутатів із 426, зареєстрованих в сесійній залі. Парламент також не зміг подолати вето Президента, оскільки за це проголосували 56 народних депутатів з 426, зареєстрованих в сесійній залі.

Оскільки парламент не зміг ухвалити жодного рішення, цей закон вважається скасованим.