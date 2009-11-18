Рідні загиблого солдата звинувачують його командира у вбивстві

Родичі загиблого солдата Одеського гарнізону звинуватили армійського капітана в його вбивстві. Про це повідомляє Миколаївська інтернет-газета "Новости N".

Уродженець міста Миколаїв, солдат строкової служби Антон Морозов помер від вогнепального поранення 15 листопада. За офіційною версією: через необережне поводження зі зброєю. Проте 17 листопада батько загиблого Олександр Морозов і брат-близнюк Олексій прийшли в редакцію і заявили, що Антон був убитий.

З розповіді батька і брата загиблого солдата, ситуація вийшла такою. Незабаром після відбою капітан Карпов зайшов до казарми і пройшов у канцелярію. За кілька хвилин наказав зайти черговому, Антону Морозову. Ще за деякий час капітан викликав в канцелярію і днювального - Олексія.

Як розповів Олексій Морозов, увійшовши до канцелярії, він побачив таку картину: брат стоїть струнко перед капітаном, у останнього в руках табельний пістолет Макарова, ствол спрямований у підлогу, капітан періодично клацає «вхолосту» курком. Після того, як Олексій увійшов, пістолет негайно був спрямований на нього, а капітан запитав: «Ну як, не боїшся?». Після чого послав солдата зробити йому каву. Олексій вийшов і буквально за 15 секунд почув постріл. Він кинувся назад до канцелярії і в дверях зіткнувся з Карповим, в руці якого був пістолет. У канцелярії він побачив тіло брата з кульовим пораненням в правій скроні.

Олексій почув, як капітан Карпов повідомляє комусь телефоном: «Приїжджайте негайно сюди, я ненавмисно застрелив солдата!». Хвилин за десять, свідчить Олексій, казарму заповнили підполковники і полковники, потім прибули працівники військової прокуратури.

Як розповів Олексій Морозов, капітан Карпов виділявся серед інших офіцерів жорстоким поводженням і любив лякати солдатів табельною зброєю.

Батько загиблого, Олександр Морозов, повідомив, що дійде до будь-яких інстанцій, щоб покарати винуватця загибелі сина, тим більше, що справу вже нині намагаються «зам`яти», подаючи подію як нещасний випадок.

Сьогодні тіло Антона Морозова доставлять до Миколаєва. О 12.00 відбудеться похорон.

Офіцер, який застрелив солдата за подібних обставин у серпні 2008 р., був засуджений за ст. 115 КК (убивство) до 13 років позбавлення волі.