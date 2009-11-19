Меджліс закликає країни СНД допомогти депортованим

Меджліс кримськотатарського народу надіслав звернення до учасників саміту глав урядів країн СНД, що розпочинається сьогодні в Ялті, в якому закликає "об`єднати також свої зусилля у вирішенні питань, пов`язаних з поверненням, облаштуванням і відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів".

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Меджлісу.

Як сказано у зверненні, "проведення саміту глав урядів країн СНД в Криму надає можливість учасникам саміту безпосередньо звернутися до проблем, пов`язаних з поверненням, облаштуванням і відновленням прав кримськотатарського народу, що піддався тотальній депортації 18 травня 1944 року і вигнанню, що насильницьки утримувався у місцях вигнання до кінця 80-х років. Як вам відомо, процес повернення кримськотатарського народу ще не завершився, а багато питань, пов`язаних з облаштуванням понад 250 тисяч кримських татар, які повернулися на свою Батьківщину, не можуть бути вирішені лише силами самих репатріантів і можливостями Української держави".

У документі також наголошується, що за межами Криму все ще залишаються понад 100 тисяч кримських татар, які прагнуть повернуться на свої землі, але позбавлені цієї можливості через матеріальні труднощі та інші перешкоди.

"У зв`язку з цим Меджліс кримськотатарського народу звертається до глав урядів країн СНД із закликом вжити спільні заходи, сприяючі поверненню та облаштуванню кримськотатарського народу на свою Батьківщину", - йдеться у зверненні.

З свого боку Меджліс виразив готовність до співпраці з усіх питань, пов`язаним з "поверненням, облаштуванням і відновленням прав кримськотатарського народу".