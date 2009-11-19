У Росії заборонили смертну кару

Конституційний суд Росії виніс постанову, згідно з якою смертна кара в країні не може застосовуватися навіть після закінчення мораторію на вищу міру покарання.

Як повідомляє Лента.ру, мораторій на смертну кару має закінчитися 1 січня 2010 року з введенням суду присяжних в останньому регіоні Росії - Чеченській республіці. Після цього формальних перешкод для призначення смертної кари в країні вже не було б.

Проте, Конституційний суд визнав, що введення суду присяжних на всій території Росії не відкриває можливості застосування смертної кари, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Постановою суду, мораторій на смертну кару продовжений до ратифікації РФ протоколу про її скасування.

Як заявив голова КС РФ Валерій ЗОРЬКІН, Росія підписалася під деякими міжнародними нормами, які забороняють або рекомендують заборонити застосування смертної кари. За його словами, в члени Ради Європи Москву запросили лише після обіцянки скасувати смертну кару.

Питання про збереження або скасування мораторію на вищу міру покарання виникло наприкінці жовтня, коли в КС РФ за роз`ясненнями звернувся Верховний суд Росії. Судді ВС РФ побоювалися виникнення з 1 січня 2010 року правової невизначеності.

9 листопада на відкритому засіданні КС представники усіх гілок влади висловилися за збереження мораторію.

Мораторій на смертну кару в Росії був введений у 1999 році. Останній злочинець був страчений у Росії 2 вересня 1996 року.