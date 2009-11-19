Восьмеро громадян Афганістану затримали в аеропорту „Бориспіль”

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців занепокоєне долею восьми громадян Афганістану, які вчора затримані в аеропорту „Бориспіль” під час транзиту до Лондону.

Про це повідомляється на сайтіУВКБ ООН.

За інформацією УВКБ ООН, серед затриманих 5 дітей (4-10 років) один підліток та дві жінки, одна з яких похилого віку (65 років).

"Ця група осіб повідомила прикордонників України, а також Агенцію ООН у справах біженців, що не може повернутися до рідної країни через загрозу переслідування та загальну небезпечну ситуацію. Відповідно до інформації, отриманої Агенцією ООН у справах біженців безпосередньо від цих осіб, вони заявили про своє бажання просити статус біженця в Україні", - повідомляє УВКБ ООН.

Зараз співробітники цієї організації намагаються отримати доступ до цієї групи осіб, щоб оцінити їх потреби у захисті.

"УВКБ ООН переконане, що цих осіб не можна повертати до країни, де їм загрожуватиме небезпека. Право на притулок є одним з основних прав людини, викладених у Загальній декларації з прав людини", - говориться у заяві.

Повернення шукачів притулку становить порушення „принципу невислання”, передбаченого Женевською Конвенцією щодо статусу біженців 1951 року. Україна приєдналася до цієї конвенції у 2002 році, взявши на себе, таким чином, зобов’язання щодо міжнародного захисту біженців.