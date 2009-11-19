Фото- і відеоконкурс «Погляд крізь кордони»

Організатор конкурсу

Конкурс організований Благодійним фондом «Нові традиції» на підтримку проекту ZAROBITCHANY.ORG і здійснюватиметься на постійній основі.

Мета конкурсу

Дати відповідь на питання, хто такі мігранти і яким чином відбувається їх інтеграція у суспільство в різних країнах світу, а також розвіяти стереотипи відносно українських трудових мігрантів.

Строки проведення конкурсу

Конкурс буде проводитися сезонно. Кожен сезон триватиме 2 місяці: 1,5 місяці на прийом заявок і голосування, 15 днів — тільки голосування.

Перший сезон розпочинається 16 листопада 2009 року. Роботи прийматимуться до 31 грудня 2009 року, після чого голосування триватиме протягом ще 15 днів. Увага! Голосувати можна починати з першого дня сезону.

Підсумки Першого сезону будуть підведені 16 січня 2010 року.

Призи

У кожному Сезоні конкурсу буде обрано одного переможця у номінації «Найкраще фото» і одного переможця і номінації «Найкраще відео». Переможці отримують цінні призи від організаторів. Заохочувальні призи отримають ще чотири учасника. Серед призів: цифрові фотоапарати, мобільні телефони і оригінальні цифрові фотоальбоми і рамки.

Вимоги до учасників

В конкурсі можуть взяти участь всі бажаючі. Жодних обмежень за віком, громадянством, освітою чи професійною належністю учасників немає. Для того, щоб ви стали учасником конкурсу, вам необхідно тільки пройти реєстрацію.

Вимоги до конкурсних робіт

Всі роботи, які розміщуються на веб-сторінці конкурсу, мають стосуватися щоденного життя українських трудових мігрантів. При завантаженні вашої роботи, будь-ласка, якомога повніше опишіть її: де і за яких обставин вона була зроблена, хто її головний герой, яке ви маєте відношення до цієї людини.

Фотографії мають бути представлені в форматі JPG або PNG (максимум 2 МБ). Дозволяється необмежена кількість заявок (фотографій і відеороликів) від кожного зареєстрованого учасника.

Для того, щоб представити вашу відеороботу, пройдіть спочатку реєстрацію на YouTube.com. Завантажте своє відео на YouTube. com. Розмір відеофайлу не повинен перевищувати 2 Гб. Про кращі формати відео для YouTube.com читайте тут. Після цього скопіюйте посилання на завантажену вами роботу на YouTube. com і вставте його у відповідне поле на веб-сторінці нашого конкурсу.

Всі фотографії і відеоролики мають бути оригінальними роботами авторів, і не повинні бути раніше опублікованими.

Правила голосування

Для визначення переможців конкурсу буде використана змішана система голосування, яка буде враховувати думку журі і оцінки користувачів. Для того, щоб проголосувати за фото або відео роботу, вам необхідно зареєструватися. Ви можете залишити один голос за будь-яку кількість фотографій і відеороликів. Ви не маєте права голосувати за фото або відео, завантажені вами.

Авторські права

Майнові та немайнові права на фото і відео роботи, надіслані для участі в конкурсі, належатимуть авторам. Організатори забезпечують захист робіт від тиражування і розповсюдження без згоди автора. Будь-яке комерційне використання робіт, що виходить за рамки конкурсу, потребує підписання договору з автором і не можливе без його згоди.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном (044) 592 0533 (по Україні) або за телефоном загальноєвропейської гарячої лінії, яка працює в рамках проекту ZAROBITCHANY.ORG.

Також з питаннями стосовно конкурсу звертайтеся до наших консультантів через форму зворотного зв’язку.