Показ фільму Сергія Буковського "Живі"

В суботу 21 листопада 2009 року о 19.30 українці нарешті зможуть побачити стрічку Сергія Буковського "Живі".

Запрошуються всі бажаючі.

Показ відбудеться в кінозалі за адресою: вул. Васильківська, 3 (поряд із Голосіївською площею).

Збори на місці о 19.00.

Детальну інформацію з приводу заходу можна буде дістати за тел: 063-569-21-23, e-mail: topsecretcinema@gmail.com.

Фільм було презентовано на провідних кінофестивалях світу ще рік тому, він викликав неабиякий резонанс, але його невідомо чому поклали на полицю і нам не показують.

Збір на оренду залу - 15 грн.