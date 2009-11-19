У Білорусі над чотирма газетами навис демоклів меч

Міністерство інформації Білорусі винесло письмові попередження чотирьом незалежним газетним виданням за порушення вимог закону “Про засоби масової інформації”.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства інформації Білорусі.

Зокрема, письмове попередження винесене засновнику газети “Ва-банк`” і юридичній особі, на яку покладені функції редакції газети, про неприпустимість порушення норм, передбачених статтею 14 (про перереєстрацію ЗМІ), статтею 38 (про поширення забороненої інформації) і статтею 49 (про відповідальність за порушення закону).

Білоруськомовна газета "Наша Нива" дістала письмове попередження про неприпустимість порушення норм статті 34 (про статус журналіста засобу масової інформації).

Газета "Народна воля" також попереджена про неприпустимість порушення норм статті 38 (про поширення забороненої інформації).

Редакція газети “Комсомольская правда” в Белоруси” дістала попередження за порушення норм статті 4 (про основні принципи діяльності засобів масової інформації), а також статті 49 (про захист джерела інформації).

У попередженнях наказано усунути в десятиденний термін порушення закону, про що в установленому порядку повідомити Міністерство інформації.

Представники видань, які дістали попередження, пов`язують їх винесення з публікацією інформації і матеріалів про поширення епідемії «каліфорнійського» грипу в Білорусі, а також про смертність внаслідок ускладнень від грипу.

Як відомо, білоруська влада тривалий час відмовлялася визнавати епідемію грипу і наявність смертних випадків від ускладнень, викликаних вірусом А/H1N1.