Рейтинг найбільших недружніх до України європейських країн

Німеччина, Австрія, Нідерланди та Бельгія є найбільшими противниками лібералізації візового режиму з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Ці країни - проти вільного пересування українців в Європі. Я не вважаю це чесним”, - сказав він.

Заступник міністра висловив нерозуміння, чому ці країни виступають проти подальшої лібералізації візового режиму з Україною.

“Ми ж не просимо запровадити безвізовий режим у терміновому порядку, ми просимо розробити чіткі документи з умовами та термінами виконання”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

“Я не розумію, чому ці країни проти навіть лібералізації візового режиму для туристів... для представників релігійних меншин – це ж взагалі одна з цінностей ЄС”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму, яка набула чинності з 1 січня 2008 року. З того часу Україна неодноразово намагалася розширити перелік категорій громадян, яким би візи надавалися безкоштовно, однак їх так і не вдалося цього домогтись.

29 жовтня 2008 року Єврокомісія та Україна офіційно розпочали консультації щодо введення безвізового режиму. Рішення про початок таких консультацій було ухвалене на саміті ЄС-Україна у Парижі 9 вересня 2008 року.