Депутати хочуть нажитися на журналістах

Інститут Медіа Права стурбований ухваленням у другому читанні законопроекту про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Інституту Медіа Права Тарас ШЕВЧЕНКО.

«Депутати чинять спробу нажитися на журналістах. За цим законом посадовці зможуть претендувати на більший розмір відшкодування моральної шкоди у справах проти журналістів, посилаючись на свій особливий статус», - заявив Т.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, стандарти свободи вираження поглядів передбачають, що чиновники не повинні мати жодних привілеїв у справах пов’язаних із захистом честі та гідності: навпаки - до них виставляються більші вимоги, ніж до пересічних громадян. "Ухвалений Верховною Радою закон ставить під загрозу свободу слова в Україні", - сказав Т.ШЕВЧЕНКО.

Інститут Медіа Права закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА ветувати цей закон.

Як повідомляв УНІН, 17 листопада Верховна Рада України внесла зміни до Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди.

Згідно з законом, розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, статусу особи, якій завдана така шкода, характеру та способу поширення недостовірної інформації, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування моральної шкоди враховуються вимоги розумності і справедливості, а також матеріальне становище особи, яка нанесла таку шкоду.