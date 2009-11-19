Інтернет Асоціація закликає зберегти добровільну реєстрацію ЗМІ

Інтернет Асоціація України (ІнАУ) закликає Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі зберегти принципи добровільної реєстрації інтернет-ЗМІ. Про це йдеться в листі (ІнАУ), адресованому голові НЕК Василю Костицькому.

Зокрема, ІнАУ пропонує «звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією в разі ініціювання законодавчих змін у питаннях правового врегулювання статусу інтернет-ЗМІ сприяти розробці, прийняттю і впровадженню нормативно-правової бази щодо визначення інтернет-ЗМІ на принципах добровільної реєстрації».

Також у листі йдеться про те, що обмеження доступу до інформації, що порушує законодавство про захист суспільної моралі, необхідно здійснювати виключно на підставі рішення суду згідно з законодавством України. Крім того, ІнАУ пропонує вилучити з проекту рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі позиції про контроль інформаційного простору, або сформулювати їх у чіткій відповідності до Конституції України, ст.ст. 15 та 42.

У зверненні підкреслено: «Інтернет Асоціація України, як член Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій, пропонує забезпечити впровадження в Україні нормативного забезпечення щодо дотримання в суспільстві вимог суспільної моралі при забезпеченні чітких та однозначних формулювань і визначень відповідних порушень, про що зазначено в "Настанови кандидатам у Президенти України "Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні", пункт "Недосконалість законодавчого забезпечення дотримання в суспільстві вимог суспільної моралі"».

Сьогодні, 19 листопада, на засіданні НЕК обговорюють, зокрема, питання про дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі виробниками інтернет-продукту та інтернет-провайдерами при наданні послуг.

«Телекритика»