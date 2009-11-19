Правоохоронці вивозили радіацію із Чорнобильської зони

Прокуратура Київської області завершила досудове слідство і направила до суду кримінальну справу щодо вивезення за участю працівників міліції та СБУ радіоактивного металу із Чорнобильської зони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Як зазначили в прокуратурі, дана кримінальна справа була порушена Прип’ятським спеціальним прокурором 12 вересня 2009 року відносно 2 мешканців Київської області, які на автомобілі марки МАЗ, завантаженому виробами з металу, за відсутності дозвільних документів виїхали з зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. При цьому радіаційне випромінювання вантажу більш ніж в 10 разів перевищувало допустиму норму.

Завдяки чітко спланованій роботі створеної по справі слідчої групи вже після проведення першочергових слідчих дій встановлено, що до незаконного вивезення металу із зони причетні працівники батальйону міліції з охорони зони радіоактивного забруднення ГУ МВС в Київській області, які здійснювали чергування на контрольно-пропускному пункті, та безпосередньо керівництво вказаного підрозділу.

Стосовно останніх також порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.267-1 Кримінального кодексу України.

Окрім того, зібрані докази беззаперечно вказували на участь у даному злочину і керівника відділу СБУ в зоні ЧАЕС.

Також слідчими було встановлено місцезнаходження та затримано організатора вказаного злочину.

Таким чином, за результатами розслідування до кримінальної відповідальності притягуються 7 осіб, 4 з яких працівники батальйону міліції з охорони зони радіоактивного забруднення ГУ МВС в Київській області, а також керівник відділу СБУ зони.

Відносно організатора злочину обрано запобіжний захід взяття під варту.