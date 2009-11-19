Спільна прес-конференція Омбудсмана України Ніни Карпачової та Представника Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе Мокуо з нагоди 20-річчя Конвенції ООН про права дитини

20 листопада - 10-00 - З нагоди 20-річчя Конвенції ООН про права дитини в офісі Уповноваженого ВРУ з прав людини відбудеться спільна прес-конференція Омбудсмана України Ніни Карпачової та Представника Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе Мокуо. Ніна Карпачова поінформує про захист прав дитини в Україні у контексті дотримання міжнародних стандартів у цій галузі, що базуються на керівних принципах недискримінації, найвищого інтересу дитини, її права на життя та розвиток, а також права бути почутою. Представник Дитячого фонду ООН в Україні Юкіе Мокуо представить доповідь ЮНІСЕФ "Становище дітей у світі", присвячену 20-річчю Конвенції ООН про права дитини (вул. Інститутська, 21/8). Потрібна акредитація. Телефони: 253-75-23, (050) 441-27-01 до 17-00 19 листопада.