20 листопада - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Зиновія Пастернака затримано на кордоні? За що?!”. 18 листопада, при перетині кордону України, всупереч рішенню Печерського суду, затримано шахтаря з 35 річним стажем, повного кавалера орденів "За заслуги", екс-директора шахти "Краснолиманська" Зиновія Пастернака. У прес-конференції братимуть участь захисники Зиновія Пастернака та представники вугільної галузі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.