Прес-конференція на тему: “Зиновія Пастернака затримано на кордоні? За що?!”

16:39, 19 листопада 2009
Права людини
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20 листопада - 10-30 - В УНІАН  відбудеться прес-конференція на тему: “Зиновія Пастернака затримано на кордоні? За що?!”. 18 листопада, при перетині кордону України,  всупереч  рішенню  Печерського суду, затримано шахтаря з 35 річним стажем, повного кавалера орденів "За заслуги", екс-директора шахти "Краснолиманська" Зиновія Пастернака. У прес-конференції  братимуть участь  захисники Зиновія Пастернака та представники  вугільної галузі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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