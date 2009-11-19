20 листопада - 14-00 - Відбудеться презентація спільного проекту "Вогонь сердець", яку проводять Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та телеканал М1 з нагоди 20-річчя Конвенції ООН про права дитини. Автором пісні виступив співак та телеведучий Андрій Кіше, та виконав її разом із дуетом Алібі. У презентації візьмуть участь: Представник ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо, генеральний продюсер телеканалу М1 Валентин Коваль, виконавці А.Кіше та дует Алібі (Київський театр ляльок, вул. Грушевського 1А ). Потрібна акредитація. Телефон: 050 442 55 06.