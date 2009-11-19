Загибель солдата Морозова потягнула на дві кримінальні справи

Слідчі Військової прокуратури Південного регіону розслідують дві кримінальні справи за фактом смертельного поранення військовослужбовця строкової служби Антона Морозова.

Про це сьогодні УНІАН поінформували у Військовій прокуратурі Південного регіону.

Одну справу порушено «за фактом порушення внутрішнього порядку при несенні караульно-гарнізонної служби» у 28-й окремій механізованій бригаді 6-го армійського корпусу. Іншу – за фактом «порушення правил поводження зі зброєю», що призвело до смерті солдата.

Слідчі, які розслідують кримінальні справи, підтвердили, що Військовий суд Одеського гарнізону ухвалив постанову про утримання під вартою офіцера 28-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу капітана Віктора КАРПОВА, з табельної зброї якого отримав смертельне поранення військовослужбовець А.Морозов.

За словами Військового прокурора Південного регіону Миколи ФЕЩУКА, якнайретельніше досліджуються усі обставини загибелі потерпілого А.Морозова. Зокрема, встановлено, що напередодні скоєння злочину «капітан дістав пістолет і, фактично зловживаючи своїми посадовими обов`язками, чого він категорично не мав права робити, погрожував ним, розмахував, робив клацання, не досилаючи патрон в патронник».

За словами прокурора, В.КАРПОВ також зізнався, що «порушив правила внутрішньої служби», і що «через його необережність стався постріл. Інше питання, що він твердить, нібито особисто не стріляв», зауважив М.ФЕЩУК.

Слідчі Військової прокуратури, які розслідують обставини загибелі А.Морозова, запевняють, що «не менше ніж родичі загиблого військовослужбовця Морозова зацікавлені у встановленні причин, що призвели до трагедії, - ні про які спроби «зам`яти» справу не може бути й мови».

Розслідування обох справ слідчі мають намір завершити впродовж двох місяців. Причому в разі визнання судом провини офіцера В.Карпова за звинуваченням, яке може бути висунуто на основі матеріалів першої справи, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном 2-8 років. А визнання судом провини за скоєння злочину за матеріалами другої справи – від 3 до 5 років. Якщо ж буде доведено, що вбивство військовослужбовця А.Морозова було навмисним, суд може винести вирок про довічне ув’язнення капітана В.КАРПОВА.

Як повідомляв УНІАН, смертельне поранення з вогнепальної зброї солдат А.Морозов отримав 15 листопада.

За першою офіційною версією, А.Морозов загинув нібито «через необережне поводження зі зброєю». Проте 17 листопада батько загиблого Олександр МОРОЗОВ і брат-близнюк Олексій, що служив разом із Антоном, прийшли в редакцію одного з видань і заявили, що «Антон був убитий».

Військовий суд Одеського гарнізону виніс постанову про взяття під варту строком на 10 діб офіцера 28-ї окремої механізованої бригади 6 армійського корпусу капітана В.КАРПОВА.