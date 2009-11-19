У першу чергу треба долати бідність серед дітей - ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ ставить першочерговим завданням для України подолання бідності серед дітей та, зокрема, вдосконалення системи охорони здоров’я молодого покоління.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказала голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіє МОКУО.

За її словами, за останні п’ять років в Україні досягнуто значний прогрес у реформуванні системи захисту прав дітей. Зокрема, одним з ключових досягнень вона назвала реформування системи опіки над дітьми. Однак, за її словами, ще є потреба у негайному вирішенні українською владою завдань, що стосуються подолання бідності серед дітей. Відповідно до офіційних даних ЮНІСЕФ, у 2008 році за межею бідності знаходиться 26,4% родин з однією дитиною; 42% родин з двома дітьми; 76,4% багатодітних сімей (4 і більше дитини). У попередні роки на допомогу таким родинам виділялось лише 1,4% ВВП.

“В Україні значно зменшилась кількість сиріт, але дитяча бідність залишається на високому рівні. Потребує покращення система дитячої охорони здоров’я. ЮНІСЕФ буде і надалі співпрацювати з урядом з метою вирішення цих питань для покращення життя українських дітей”, - підкреслила Ю.МОКУО.

Голова Представництва ЮНІСЕФ зазначила, що перший крок у вказаних напрямах вже було зроблено саме завдяки ухваленню закону, який має на меті забезпечити впровадження Конвенції ООН про захист прав дитини. “Це вислів серйозного ставлення України до цієї проблематики”, - сказала Ю.МОКУО щодо затвердженого у березні цього року Закону “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року.

“Я вірю, що цей крок виявиться потужним інструментом. Але зараз Українська держава повинна переходити до вже більш конкретних кроків саме в плані впровадження цього законодавства”, - додала Ю.МОКУО.

Вона зазначила, що бідність “вимірюється” не лише рівнем забезпеченості сім’ї.

“Тобто, можна сказати, що дитяча бідність визначається скоріше тим, наскільки дитина має доступ до різних видів соціальних послуг: оздоровчих, освітніх тощо. Тому я хотіла б підкреслити важливість проведення реформ у системі соціального забезпечення”, - підкреслила Ю.МОКУО.

Окремо вона зупинилась і на необхідності запровадження в Україні системи ювенального правосуддя, яка необхідна для ефективного захисту прав дітей, які вступили у конфлікт із законом, у відповідності з міжнародними стандартами. Тобто, це зміна ставлення до таких дітей, а саме: розуміння того, що не діти винні, коли вони скоїли злочин, а винні дорослі, які повинні не допустити цього і відповідати за злочини дітей.

У свою чергу присутній на прес-конференції міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО повідомив, що на заходи нової Національної програми з захисту прав дитини передбачено виділити на наступний рік 800 млн. грн. Але при цьому він підкреслив, що це “не дуже коректна цифра”, оскільки фінансування значної частини заходів щодо прав дітей передбачено й по інших різних програмах, які вже діють, наприклад, різного роду матеріальні допомоги, як то при народженні дитини тощо.

Так, сьогодні в Україні діє 11 видів державної допомоги дітям, і в поточному році через субвенцію на місцеві бюджети для їх виплат було витрачено 23 млрд. грн.

“Я не виключаю, що ця цифра - 800 млн. грн. - може бути збільшена, виходячи з можливостей державного бюджету”, - додав Ю.ПАВЛЕНКО.

Повертаючись до виплати державної допомоги, міністр зазначив, що її розміри за останні 4 роки зросли від 5 до 25 раз. “І ця тенденція щодо їх постійного збільшення буде продовжена”, - переконаний Ю.ПАВЛЕНКО.