Гриценко закликає покарати винних у блокуванні роботи 6 одеських ТРК

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА з проханням розглянути звернення ТОВ «Одеський міський телерадіоцентр» щодо ситуації довкола підприємства та орендованих ним приміщень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Зокрема, йдеться про те, що 29 жовтня 2009 року Представництво з управління комунальною власністю Одеської міської ради звернулося до «Одеського міського телерадіоцентру» з вимогою звільнити до 15 листопада 2009 року орендовані приміщення.

Навіть після винесення ухвали Одеським окружним судом від 3 листопада 2009 року про заборону здійснювати будь-які дії щодо перешкоджання діяльності ТОВ «Одеський міський телерадіоцентр», ТОВ «Телерадіокомпанія «Нова хвиля», ТОВ «Телерадіокомпанія «52 канал», ТОВ «Телерадіокомпанія «ГРАД», ТОВ «Телерадіокомпанія «АРТ», які разом знаходяться в одному приміщенні, керівництво комунального Представництва відключило згаданим підприємствам енергоживлення, а охорона Представництва не допустила працівників телерадіокомпаній до приміщення будівлі, підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

У листах А.ГРИЦЕНКО наголосив, що факт недопуску працівників засобів масової інформації до робочих місць було зафіксовано 17 листопада у протоколі Приморського райвідділу УМВС України в Одеській області, численними відеозаписами, але до теперішнього часу органами внутрішніх справ та органами прокуратури не вжито жодних заходів щодо нормалізації ситуації та припинення незаконних дій.

На думку керівництва ТОВ «Одеський міський телерадіоцентр», Представництво з управління комунальною власністю Одеської міськради створює умови для припинення діяльності ЗМІ в порушення Постанови Верховної Ради України від 10 червня 2009 року «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2009 року».

Голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки і оборони у своїх листах до О.МЕДВЕДЬКА, Ю.ЛУЦЕНКА та М.ОНІЩУКА просить перевірити наведені факти, надати їм належну правову оцінку, вжити термінових заходів щодо припинення протиправних дій керівництва Представництва з управління комунальною власністю Одеської міської ради та притягнути винних посадових осіб до відповідальності.