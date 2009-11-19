Правозахисники зупинили депортацію афганських шукачів притулку

Сьогодні була зупинена депортація восьми афганських шукачів притулку до Афганістану.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Аркадій БУЩЕНКО.

За його словами, вчора сім`я Афганістану з восьми осіб, серед яких чотири дитини віком від 3 до 9 років, прилетіли в аеропорт Бориспіль, де заявили представникам української прикордонної служби про те, що вони просять притулок в Україні.

Проте, як зазначив А.БУЩЕНКО, українські прикордонники не прийняли від них заяв і залишили їх в транзитній зоні аеропорту. "Протягом вчорашнього дня і сьогоднішнього ранку представники УВКБ ООН, яким стало відомо про цей випадок від родича шукачів притулку, марно намагалися отримати до них доступ. Не допомогло і втручання представників Уповноваженого з прав людини, які також приїхали в аеропорт. Депортація була призначена на 14-ту годину", - розповів правозахисник.

За його інформацією, на початку 11-ї ранку інформація про цей випадок поступила в Центр правової допомоги жертвам тортур і жорстокого поводження. Близько 11.30 Центр правової допомоги подав до Європейського суду з прав людини клопотання про застосування тимчасових заходів, грунтуючись на дуже неповній інформації, отриманій від родича цієї сім`ї, що проживає у Великобританії. Проте о 13.20 була отримана інформація, що шукачів притулку вже посадили в літак, який прямував до Об`єднаних Арабських Еміратів. А о 13.38 українські правозахисники отримали факс про вживання тимчасових заходів Європейським судом з прав людини.

"Через 10 хвилин, коли ми вже думали, що запізнилися в черговий раз, була отримана інформація про те, що літак, яким депортують біженців, повертається до Борисполя. В даний час біженці знаходиться в аеропорту і оформляють заяви до міграційної служби. З ними поруч знаходиться представники УВКБ ООН і Уповноваженого ВР з прав людини. Думаю, що небезпека негайної депортації біженців усунена", - сказав А.БУЩЕНКО.

Як повідомив адвокат, за останньою інформацією, пілот повернув літак до Борисполя у відповідь на бурхливі протести афганських біженців.

"Цей випадок є прикладом злогодженої роботи міжнародних органів, таких як УВКБ ООН, національних інституцій - офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, та національних правозахисних організацій - Української Гельсінськохї спілки з прав людини та Харківської правозахисної групи", - зауважив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ. Однак, за його словами, очевидно, що без втручання Європейского суду з прав людини зусилля усіх цих організацій були б марними через відсутність чіткої правової процедури та достатніх гарантій прав біженців на національному рівні.

Довідка УНІАН. Повернення шукачів притулку становить порушення „принципу невислання”, передбаченого Женевською Конвенцією щодо статусу біженців 1951 року. Україна приєдналася до цієї конвенції у 2002 році, взявши на себе, таким чином, зобов’язання щодо міжнародного захисту біженців.

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