Молодь промоніторить Черновецького і столичних політиків

Всеукраїнська громадянська кампанія контролю за виконанням передвиборчих обіцянок політиків "Молодіжна варта: молодь за Вами спостерігає!" оголошує про початок моніторингу виконання передвиборчих обіцянок Київського міського голови, політичних сил Київської міської ради та районних рад.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член Київського регіонального комітету кампанії Михайло ЛЕБЕДЬ.

Він також пообіцяв, що столичні політики вже на наступному тижні отримають перші листи-звернення із пропозицією прозвітуватись перед громадськістю.

"Наша та подібні їй ініціативи є надзвичайно важливими для усіх громадян України, бо народ звик голосувати не за програму, а за обличчя. А якщо все ж таки за програму, то не за конкретні обіцянки, де вказані навіть строки їх виконання, а за красиві слова і пусті декларації," – каже член регіонального комітету кампанії Сергій ПАНАСЮК.

Тому, за його словами, зовсім не дивно, що українці "хронічно не запам’ятовують того, що їм наобіцяли, і як наслідок – не вміють впливати на владу, контролювати її, починають ставитися до народних обранців як до божків, перестають вірити в свої сили та забувають, що єдиним джерелом влади в Україні є народ".

Молодіжні лідери також зробили "подарунок мешканцям Києва" – нагадали громадськості про передвиборчі обіцянки, дані киянам Київським міським головою та політичними силами Київської міської ради у 2008 році, Київським міським головою у 2006 році, політичними "батьками" сьогоднішніх політичних сил Київської міської ради у 2006 році (Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП, Народний Блок Литвина, Блок Леоніда Черновецького, Громадський актив Києва, Блок Юлії Тимошенко, Партія регіонів). Молодь також презентувала "подарунок мешканцям України" – результати моніторингу виконання передвиборчих обіцянок політичних сил Верховної Ради останнього скликання.

Довідка УНІАН. "Молодіжна варта: молодь за вами спостерігає!" – всеукраїнська громадянська кампанія, метою якої є моніторинг та контроль за реалізацією передвиборчих обіцянок, даних молоді політичними силами під час виборів до Верховної Ради. До складу Національного комітету "Молодіжної варти" входять 10 позапартійних всеукраїнських молодіжних організацій та 2 об’єднання органів студентського самоврядування. Стартувала всеукраїнська кампанія у 2007 році.