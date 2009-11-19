На Тернопільщині за хабар затримано міліціонерів

На Тернопільщині при отримання хабара затримали оперуповноважених райвідділу міліції.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, під час дослідчої перевірки, проведеної прокуратурою разом з відділом внутрішньої безпеки міліції, встановлено, що оперативні працівники вимагали та отримали від тернополянки хабара в сумі 100 дол. та 200 грн. за непритягнення її до кримінальної відповідальності через те, що вона начебто надала завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Передача грошей відбулась 18 листопада в салоні автомобіля правоохоронців у Тернополі, після чого їх одразу затримали.

Сьогодні, 19 листопада, слідчий прокуратури Тернопільського району порушив кримінальну справу за фактом вимагання та отримання хабара оперуповноваженими райвідділу міліції.