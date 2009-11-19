Розпочала роботу гаряча лінія з протидії дитячій порнографії

Сьогодні, напередодні святкування 20-ї річниці Конвенції ООН про права дитини, розпочала роботу електронна гаряча лінія з протидії дитячій порнографії в інтернеті, створена Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна».

Як повідомили УНІАН у Центрі «Ла Страда-Україна», гаряча лінія розроблена у вигляді веб-сайту www.internetbezpeka.org.ua. Кожен користувач інтернету може повідомити на неї про випадки дитячої порнографії в інтернеті, надіславши інформацію за допомогою спеціальної форми на головній сторінці сайту.

У Центрі «Ла Страда-Україна» зазначають, що перевірка повідомлень буде здійснюватися 1-2 рази на тиждень експертом центру. Користувачі інтернетом мають змогу надсилати інформацію про факти дитячої порнографії анонімно. Якщо ж користувач бажає отримати відповідь на своє повідомлення та дізнатися про подальшу роботу фахівців лінії з отриманою інформацією, він може залишити свої контакти.

Правозахисники зазначають, що створення такої лінії є втіленням у життя однієї з рекомендацій Третього всесвітнього Конгресу по боротьбі із комерційною сексуальною експлуатацією дітей та підлітків (2008 р.) і відповідає принципам Факультативного протоколу по боротьбі із торгівлею дітьми, дитячою проституцією та дитячою порнографією, який доповнює Конвенцію ООН про права дитини, Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, Закону України про Загальнонаціональну програму «Національний План дій на виконання Конвенції ООН про права дитини до 2016 року». Програмне забезпечення лінії створене у відповідності до діючих зразків подібних ліній, що працюють в європейських країнах.

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20 листопада 2009 року світ святкує 20-ту річницю Конвенції ООН про права дитини, яка була прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. Менш ніж за рік Конвенцію схвалили в законодавчому порядку 20 держав, що означало вступ документа в дію. До кінця 1990 року Конвенцію ратифікували 57 держав, а до 31 грудня 1995 року її ратифікували вже 185 країн, що є безпрецедентною подією у нормотворчій діяльності в області прав людини.

Конвенція ООН про права дитини проголошує дитину найвищою соціальною цінністю і закликає захищати її права. Проте і сьогодні, через 20 років після її прийняття, на думку правозахисників, ці права порушуються. Використання дітей у створенні дитячої порнографії є одним з грубих порушень прав дитини.

Гостроту проблеми показує дослідження, проведене Міжнародною організацією ЕКПАТ (Зупинимо дитячу порнографію та торгівлю дітьми) у 2007-2008 роках. За його результатами, 25 % від загальної кількості пошукових запитів у світовій мережі інтернет пов’язані з порнографією і складають 68 мільйонів запитів щодня. Подібні тенденції спостерігаються і в країнах СНД: згідно з статистикою популярного українського інтернет-порталу, більше 30 тис. користувачів відвідують порнографічні вебсайти.