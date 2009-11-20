Павленко: інтернатне виховання буде замінено опікою в родинах

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО переконаний, що вже у 2016 році в Україні повністю відмовляться від інтернатного виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це міністр сказав на прес-конференції в УНІАН, присвяченій 20-річчю Конвенції ООН про права дитини та стану захисту прав дитини в Україні.

За інформацією Ю.ПАВЛЕНКА, за останні 5 років кількість дітей в інтернатних закладах України скоротилась на 40%, тобто стала вдвічі меншою.

“В більшості інтернатних закладах для дітей-сиріт не почали працювати перші і другі класи, тобто діти 7-8 років сьогодні здебільшого вже виховуються не в інтернатних закладах, а виховуються в сім’ях”, - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, завдяки державній політиці в цьому напрямку в країні постійно зростає кількість прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Впроваджені, зокрема, й попереджувальні заходи щодо протидії насильству в сім’ї і появи дитини на вулиці, тобто розвитку безпритульності та бездоглядності. Ю.ПАВЛЕНКО звернув увагу, що на сьогоднішній день в дитячих центрах реабілітації здебільшого не діти, вилучені з вулиці, які там прожили 5-7 років, а діти з сімей, які ще не потрапили на вулицю. Тобто надається допомога і родині, і дитині, щоб зберегти біологічну родину.

Міністр висловив сподівання, що заходи, передбачені Національною програмою щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини, будуть забезпечені фінансуванням, і це дозволить далі активно реалізовувати право дітей на виховання в сім’ї.

“Тобто, кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу буде постійно зростати. І наше завдання до 2016 року, щоб всі діти, які втрачають рідних батьків, виховувались в родині. Тобто, поняття виховання дитини в інтернатному закладі до 2016 року в Україні повинно перестати існувати”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Винятком, за його словами, будуть будинки-інтернати лише для дуже невеликої категорії дітей, які мають дуже серйозні вади здоров’я і мають потребу в постійній увазі кваліфікованих спеціалістів.