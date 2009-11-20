1 грудня в готелі «Київ» відбудеться подіумна дискусія на тему «Українське громадянське суспільство: досвід Помаранчевої революції та погляд у європейське майбутнє».

У дискусії візьмуть участь активісти Помаранчевої революції письменники, журналісти, представники міжнародних організацій в Україні.

Організатор дискусії: представництво фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.

Завдання дискусії: переосмислити досвід Помаранчевої революції, надати визначення суспільним процесам, що відбулися в Україні за останні роки та означити нові перспективи для низових солідарних рухів.

Серед виставлених на обговорення питань є наступні: Яку мотивацію мали українські громадяни, щоб жертвувати собою заради досягнення суспільно-значущих цілей? Чому така мотивація відсутня у людей сьогодні? Чому в революційні дні в країні відчувалась майже необмежена солідарність та дуже висока толерантність між людьми та чому сьогодні в суспільстві все більше і більше відчувається нетерпимість до чужинців? Яким чином мають бути організовані механізми підтримки в рамках партнерства з країнами ЄС для того, щоб воно було насправді корисним для реальних суб’єктів громадянського суспільства? Як при цьому забезпечити прозорість та об’єктивність в процесі прийняття рішення про підтримку?

Перший дискусійний блок проходитиме під назвою - «П’ята річниця Помаранчевої революції – не привід для святкування?» - та присвячений низовим громадським ініціативам і питанням про перспективи громадських рухів в Україні. Виступатимуть активіст ПОРИ Євген Золотарьов, Вікторія Наріжна, письменниця та громадська активістка з Дніпропетровську та інші активісти Помаранчевої революції. Модеруватиме дискусію журналіст Віталій Портніков.

У другому дискусійному блоці – «Східне партнерство: роль громадянського суспільства та геополітичне протистояння з Росією» - обговорюватиметься польсько-шведська ініціатива – Східне Партнерство (СП), що в травні 2009 року офіційно стала новою стратегію Європейського Союзу щодо його східних сусідів. Ця стратегія надає великого значення підтримці громадянського суспільства в країнах-сусідах та їх залученню до європейського співтовариства. Громадянське суспільство вперше має стати активним суб’єктом політики. Проте поки залишаються нез’ясованими деталі та механізми такої підтримки та співпраці із громадянськими суспільствами східних країн-сусідів. Виступатимуть Лукаш Адамскі, представник Польського Інституту міжнародних відносин (Варшава), Павло Клімкін з Міністерства Закордонних Справ України, Департамент Європейського Союзу (Київ), Іріс Кемпе, керівниця Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля на Південному Кавказі (Тбілісі) і Давід Стулік, представник делегації Європейської комісії в Україні. Модеруватиме другий блок Кирило Савін, керівник Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.

Дискусія відбудеться 1 грудня, з 15:30 до 20:30 за адресою: Київ, готель «Київ», вул. Грушевського 26/1, другий поверх. Вхід вільний.

Докладніше про перебіг дискусії за інтернет-адресою: www.info.boell.org.ua/CS/concept_civilsociety_ukr.pdf

Представництво фонду Гайнріха Бьолля в Україні: тел.: 044/390 7078.