Карпачова: ситуація на «Аріані» вкрай небезпечна для життя екіпажу

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що ситуація на захопленому піратами судні «Аріана», екіпаж якого складається з 24-х українців, залишатися вкрай небезпечною для їхнього життя і здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА заявила, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ситуація на судні «Аріана» з українськими моряками продовжує залишатися вкрай небезпечною для їх здоров’я і життя», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Вона повідомила, що звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням негайно зібрати засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому «комплексно» обговорити питання щодо звільнення екіпажу «Аріани».

«На жаль, я отримала від керівника служби Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО відповідь, що зараз не на часі це питання розглядати на РНБО, що робиться все, щоб допомогти цим морякам», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Омбудсман також зауважила, що уряд відмовляється включити її представника до складу міжвідомчої комісії, яка має займатися питаннями запобігання потрапляння українських моряків у піратський полон. «Служба зовнішньої розвідки України свідомо блокує участь омбудсмана або мого представника в цій комісії, тому що комісія не працює», - заявила вона.

Крім того, Н.КАРПАЧОВА вважає що судновласник судна «Аріана» в питанні звільнення українських моряків займає «брутальну» позицію. «Можу сказати, що судновласник займає дуже брутальну і зневажливу позицію до тих моряків, яких він найняв на роботу, вони для нього просто раби», - сказала омбудсман.

Вона також зазначила, що судновласник захищений страховою компанією, а моряки виявилися незахищеними, і тому він сьогодні продовжує вести торги про суму викупу. «Це природно. Їх (торги – УНІАН) завжди треба вести і опускати цю суму, але він настільки почав перегинати палицю, що вони ніяк не можуть виставити остаточну ціну», - сказала Н.КАРПАЧОВА. За її словами, викуп має надати приватний судновласник з Великої Британії, «хоч називається він греком».

Н.КАРПАЧОВА також повідомила, що стосовно ситуації на судні «Аріана» звернулась до омбудсманів Європейського Союзу, Мальти, Греції, Великої Британії з проханням надати допомогу. «Я прошу всіх тиснути на судновласника, він сьогодні під публічним тиском має прийняти позицію, бо в нього позиції немає», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, балкер "Аріана" був захоплений 2 травня поточного року на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Балкер слідував із Бразилії на Близький Схід із вантажем у 35 тис. тонн сої. Пірати зажадали у власника викуп. У заручниках у піратів залишаються 24 моряки з України.