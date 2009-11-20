Чому затягують розслідування справи Гонгадзе?

Позафракційний народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА щодо зволікання з розслідуванням кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний депутатський запит зачитав головуючий на засіданні парламенту перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

У документі Г.ОМЕЛЬЧЕНКО вказує, що генпрокурор зволікає із завершенням досудового слідства та притягненням до кримінальної відповідальності замовників вбивства Г.Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Крім того, 21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області було затримано ще одного підозрюваного у справі - колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе. Нині О.ПУКАЧ перебуває під вартою.