Карпачова просить забезпечити достатній рівень життя сімей з дітьми

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні звертаються до Кабінету міністрів та Верховної Ради щодо внесення змін до чинного законодавства з метою гарантованого забезпечення достатнього життєвого рівня сімей з дітьми.

Про це йдеться у спільному зверненні Уповноваженого ВР Ніни КАРПАЧОВОЇ та представника ЮНІСЕФ в Україні Юкіе МОКУО до органів влади і громадськості України, яке оприлюднила сьогодні на прес-конференції Н.КАРПАЧОВА.

У зверненні відзначається, що рівень бідності у родинах з дітьми перевищує середній показник по країні на 25%, а у сім’ях з чотирма та більше дітьми він становить понад 76%. У зверненні зазначається, що бідність є найгіршою формою порушення прав дитини, яка з часом стає головним фактором, який від покоління до покоління укорінює злиденність у суспільстві. Це вимагає від органів державної влади рішучих та послідовних дій щодо впровадження більш ефективної системи соціального захисту, збільшення державної допомоги сім’ям з дітьми до рівня не нижче прожиткового мінімуму з урахуванням потреб кожної дитини.

Крім того, у зверненні відзначається, що незадовільний стан медичного обслуговування дітей, особливо у сільській місцевості, вимагає створення такої моделі медичного обслуговування, яка б забезпечувала доступ до якісних медичних послуг для всіх категорій сімей.

З цією метою Уповноважений ВР і представник Дитячого фонду ООН В Україні звертаються до Кабміну щодо надання рівного доступу кожної дитини до закладів охорони здоров’я, поліпшення матеріально-технічного та організаційного забезпечення цих закладів, гарантування якісної, безоплатної медичної допомоги кожній дитині, яка її потребує.

Крім того, вони звертаються до Президента і Верховної Ради щодо приведення законодавства України у відповідність до вимог Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії, а також ратифікації конвенції Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми від 16 травня 2005 року та про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення від 25 жовтня 2007 року.