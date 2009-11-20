Прикордонники не випускатимуть з України недобросовісних позичальників

Державна прикордонна служба України нагадує про тимчасове обмеження на виїзд за межі України недобросовісним позичальникам банків.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби України.

Відомство інформує, що відповідно до указу Президента України від 8 жовтня 2009 р. № 813/2009 “Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі” та плану організації його виконання, схваленого на засіданні Кабінету міністрів України 21 жовтня 2009 р. (протокол № 68), на прикордонну службу покладено завдання щодо дотримання вимог закону стосовно тимчасової відмови у виїзді за кордон громадян України, які мають невиконані кредитні зобов’язання.

Згідно із статтею 6 закону України „Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, однією із підстав для обмеження є діючі неврегульовані договірні чи інші невиконані зобов’язання – до виконання зобов’язань або розв’язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов’язань заставою, якщо інакше не передбачено міжнародним договором України.

У зв’язку з тим, що дії деяких позичальників призводять до виникнення неплатоспроможності банківських установ, порушення прав і законних інтересів вкладників та інших кредиторів банків, Державна прикордонна служба України забезпечить своєчасне виконання судових або прокурорських рішень про тимчасове обмеження у праві виїзду даних громадян за межі України. Безперешкодно виїхати за межі України вони зможуть після погашення заборгованості, сказано у повідомленні.