Європейський суд ухвалив рішення у справі "Колесник проти України"

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі "Колесник проти України", констатувавши порушення державою Україна ст. 6 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європейського суду з прав людини, заявник, громадянин України КОЛЕСНИК, зараз утримується у Житомирській в`язниці.

У листопаді 1998 року, разом із іншими трьома особами, він був заарештований за підозрою у пограбуванні і вбивстві з обтяжуючими обставинами. На допитах та під час слідчого експерименту, які проводилися без присутності адвоката, КОЛЕСНИК зізнався, що, разом з іншими обвинувачуваними, він вбив двох осіб у серпні та жовтні 1998 року. Пізніше чоловік поскаржився на те, що міліція примусила його підписати зізнання, і заявив, що не винен у скоєнні цього злочину.

У липні 1999 року суд повернув справу до прокуратури на дорозслідування. Після закінчення додаткового розслідування КОЛЕСНИКА, який заявляв про свою невинуватість, у лютому 2001 року було засуджено за вбивство та пограбування до 14 років позбавлення волі. Вирок суду базувався на зізнанні, яке КОЛЕСНИК зробив на перших допитах та на показах трьох свідків. Свідчення двох інших осіб, які підтверджували алібі звинувачуваного, суд до уваги не взяв, так як сумнівався у їх правдивості. У травні 2001 року Верховний суд Україні залишив у силі цей вирок.

Після цього КОЛЕСНИК поскаржився до Європейського суду з прав людини на те, що кримінальний процес проти нього був несправедливим і на початковій стадії розслідування його змусили підписати зізнання, а також що йому не надавали адвоката.

Європейський суд у своєму рішенні констатував порушення українською владою статті 6 Європейської конвенції з прав людини (право на справедливий суд).