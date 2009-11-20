Греція відхрестилася від проблем «Аріани»

Греція не бере участі у переговорах про звільнення українських моряків – членів екіпажу судна «Аріана» з піратського полону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції посол Греції в Україні Георгіос ГЕОРГУНТЗОС.

Відповідаючи на запитання, чи бере участь Греція у переговорах по звільненню моряків, посол сказав: «Моя відповідь чітка – ні».

При цьому він відзначив, що Греція не має права брати участь у переговорах по звільненню моряків судна «Аріана», оскільки це судно ходить під прапором Мальти, а компанія-власник та компанія-оператор судна «не є грецькими компаніями».

За словами Г.ГЕОРГУНТЗОСА, від самого початку звернень української сторони до Греції у питанні звільнення судна «Аріана» Греція заявила, що Україна має звертатися до Мальти.

«Як правило, переговори ведуть за участю сторони, якій належить корабель, країни, під прапором якої ходить корабель, та за участю третьої держави, яка має інтерес у цій справі. У даному випадку найбільший інтерес є в української сторони, оскільки 24 моряки судна є українцями», - сказав Г.ГЕОРГУНТЗОС. «Я вважаю, що ви (українська сторона – УНІАН) стукаєте у помилкові двері і маєте звернутися до тих, хто згідно з міжнародним правом несе відповідальність», - додав він.

Посол також зазначив, що компанія-оператор судна має резиденцію у Панамі, а Спірос МІНАС є службовцем офісу цієї компанії в Афінах.

За словами посла, це не дає права Греції втручатися у процеси, які відбуваються між компаніями.

Він також повідомив, що в обов’язки офісу компанії, розташованому в Афінах, входить, зокрема, набір екіпажу, у випадку з «Аріаною» - спільно з українською компанію «Укркрюінг».

«Греція – великий морський центр, і в Греції є офіси багатьох морських компаній світу, і це не означає, що Греція відповідає за набір екіпажів усіх кораблів світу», - сказав Г.ГЕОРГУНТЗОС.

Як повідомляв УНІАН, балкер "Аріана" був захоплений 2 травня поточного року на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Балкер слідував із Бразилії на Близький Схід із вантажем у 35 тис. тонн сої. Пірати зажадали у власника викуп. У заручниках у піратів залишаються 24 моряки з України.