Нацкомісія з моралі почала боротьбу з нецензурною лексикою

Національна комісія з питань захисту суспільної моралі почала підготовку змін до чинного законодавства. Як пише Коммерсантъ-Украина, поправки будуть стосуватися протидії поширенню нецензурної лексики в інтернеті та ЗМІ.

За підсумками вчорашнього засідання НЕК пішла на поступки, і вирішила ініціювати не обов`язкову, а добровільну реєстрацію інтернет-ЗМІ. За словами голови НЕК Василя Костицького, приймаючи це рішення, члени комісії пішли назустріч Інтернет-асоціації України, учасники якої наполягали на доцільності реєстрації інтернет-ЗМІ виключно на добровільній основі.

Представники НЕК та Інтернет-асоціації України увійдуть до робочої групи, яка буде займатися розробкою відповідних змін до закону Про друковані засоби масової інформації.

Крім того, члени НЕК вирішили звернутися до Кабінету міністрів з проханням доповнити закони Про телебачення і радіомовлення, Про захист суспільної моралі, Про друковані засоби масової інформації положень про заборону вживання нецензурних слів у ЗМІ. Крім того, НЕК пропонує внести цю норму до Кодексу про адміністративні правопорушення, а також умови видачі ліцензії Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, пише Коммерсантъ-Украина.

"НЕК розцінює використання нецензурної лексики в інтернеті й ЗМІ як неповагу до споживачів теле-, аудіо-та друкованої продукції. Більше того, це неповага до суспільства в цілому", - заявив Костицький. За його словами, дана заборона поширюється тільки на власний медіа-продукт засобів масової інформації, а не на випадки, коли, наприклад, нецензурну лексику використовує гість програми у прямому ефірі. Ухвалою переліку слів, що відносяться до нецензурної лексики, займеться ще одна робоча група - при НЕК, куди увійдуть журналісти, а також фахівці з історії, мовознавства та теорії журналістики.

Разом з тим художник і письменник Лесь Подерв`янський впевнений, що такі обмеження "приведуть до тотальної цензури". "Це суцільне свавілля. У фашистській Німеччині все починалося з таких же речей", - додав він.

Тим часом, на думку професора кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка Олександра Пономаріва, ненормативною лексикою може вважатися тільки мат. "Не варто плутати лексикон певних соціальних верств, оцінні судження або ж розмовні, просторічні або сленгові висловлення з ненормативною лексикою. ЗМІ варто обмежити використання нецензурних лексики, не більше того", - зазначив Пономарів.

Нагадаємо, 18 лютого 2009 року Кабмін доручив СБУ розробити законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації інтернет-видань, яким пропонується затвердити процедуру державної реєстрації інтернет-видань шляхом надання їм статусу засобів масової інформації.

Кореспондент