Порушення стандартів у теленовинах сприяли "грипозній паніці"

Численні порушення професійних стандартів під час висвітлення у телевізійних новинах теми епідемії грипу та появи в Україні вірусу нового грипу А/H1N1 могли стимулювати поширення паніки.

Такого висновку дійшли експерти «Телекритики» за результатами переданого агентству УНІАН моніторингу телевізійних новин 26-31 жовтня – у дні, коли тема епідемії грипу стала головною для засобів масової інформації.

Експерти відзначають, що в телевізійних новинах практично не оприлюднювалась ані офіційна статистика, ані думки медичних фахівців – вірусологів, епідеміологів, інфекціоністів та ін. Джерелом більшості цифр, що стосувались кількості померлих та хворих у регіонах, охоплених епідемією, були політики, ці цифри вочевидь не перевірялись і часто суперечили одна одній. Загалом для телевізійних новин була характерна зосередженість на заявах і діях політиків, а не описові ситуації в осередках епідемії. Наводячи статистичну інформацію, журналісти та ведучі теленовин практично ніколи не вказували її джерело та період, за який вона була отримана.

Окрім цього, найпоширенішим порушенням було оприлюднення чуток та неперевіреної інформації щодо причин та обставин загибелі людей, а також дій влади, пов’язаних із приборканням епідемії. Зокрема, телеканал «1+1» оприлюднив інформацію про начебто дезінфекцію повітря у Тернополі, посилаючись при цьому на неофіційне джерело (насправді дезінфекція повітря неможлива й в усякому разі не може бути заходом боротьби з вірусними інфекціями, зазначають експерти "Телекритики"). Ще одним недоліком була плутанина у визначеннях, коли журналісти не розуміли різниці між епідемією сезонного грипу та пандемією нового («каліфорнійського») або повторювали вслід за політиками недостовірну інформацію, засновану на нерозрізненні цих двох понять.

Також експерти відзначають зростання кількості повідомлень, що мають непрямі ознаки замовності, пов’язаних саме з боротьбою проти епідемії грипу, зокрема заяв кандидатів у президенти. Абсолютна більшість матеріалів, що викликають підозри щодо замовного характеру, в ці дні мали саме такий вигляд. Зокрема, 7 із 12 підозрілих матеріалів в ефірі телеканалу ICTV, який, як і в попередні місяці, зберіг «лідерство» із кількості подібних порушень стандартів. Протягом тижня в ефірі «1+1» було виявлено 8 підозрілих матеріалів, усі присвячені грипу; в ефірі Нового каналу – 6 матеріалів, із них 4 – про грип. Найменше підозрілих матеріалів – по 3 – показали СТБ та ТРК «Україна»; всі вони являли собою заяви політиків щодо грипу.

На думку експертів «Телекритики», той факт, що навіть уся серйозність епідемічної загрози не стримала журналістів від обслуговування піар-потреб кандидатів у Президенти саме в контексті цієї теми, є свідченням надзвичайно загрозливої тенденції у вітчизняних ЗМІ.

За даними моніторингу, змінилась ситуація в антирейтингу кількості матеріалів, що містять порушення професійних стандартів, але не мають ознак замовності. Телеканал «1+1» поступився першим місцем ICTV, який за 5 днів показав 57 таких матеріалів; друге місце посів «Інтер» із 42 матеріалами, третє – Новий канал із 29, і лише четверте – «1+1» із 24 неякісними матеріалами. Найменше матеріалів із порушеннями традиційно в 5 каналу та Першого національного – 12 та 13 відповідно.

Довідка УНІАН. Із червня 2009 року у рамках проекту «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян», що реалізовується громадською організацією «Телекритика» та ГО «Інститут масової інформації» за підтримки Internews Network, на сайті «Телекритика» щотижня публікується аналіз дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб українських телеканалів. Проект спрямований на підвищення рівня медіаграмотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності та дотримання журналістських стандартів, підвищення якості медійного продукту.