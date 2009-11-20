23 листопада - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: „Що страшніше: свинячий грип чи вакцинація по-свинськи?”. Учасники: Валентина Янчук, координатор кампанії „Щеплення: свобода вибору”, Рух добровольців „Простір свободи”, В’ячеслав Костилєв, президент Ліги захисту громадянських прав, Наталя Беліцер, доктор біології, експерт Інституту демократії ім.П.Орлика, Наталя Коломієць, лікар-педіатр. Питання: Чому заборонено прийом не щеплених дітей у школу чи дитсадок, якщо прокуратура визнала вакцинацію в Україні небезпечною для життя? Чому таких заборон немає ніде в Європі? Хто ініціює репресії проти людей, які мають власну думку щодо вакцинації? Як протидіяти брехні про безпечність і чудодійність вакцин? (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 8 (097) 179-47-09, poshta@dobrovol.org. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.