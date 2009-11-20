23 листопада - 13-30- В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Побиття журналістів на Житомирщині: від народного депутата до лейтенанта міліції”. За останні півмісяця на Житомирщині побито трьох журналістів. Учасники: Ігор Лубченко, голова Національної спілки журналістів України; Олексій Василевич, головний редактор газети “Скандальний Житомир”; Валерій Іванівський, головний редактор районної газети “Сільське життя”; Володимир Гребьонкін, редактор Інтернет-порталу “Скандальний Житомир” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.