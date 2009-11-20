Круглий стіл на тему: «Пільгові пенсії: проблеми та перспективи»

Проводиться акредитація на круглий стіл на тему: «Пільгові пенсії: проблеми та перспективи». Учасники: Олексій Мірошниченко, голова Спільного представницького сторони роботодавців; Василь Надрага, ген.директор Федерації роботодавців України; В’ячеслав Биковець, в.о.президента Всеукраїнської асоціації роботодавців; Віктор Лещинський, ген.директор ВАТ «Олімп-круг» (м.Одеса); Олексій Ананійчук, голова правління ВАТ «Техмашремонт» (Київська область); Олена Гаряча, заст.міністра праці та соціальної політики України; МакТаггер Грег, старший міжнародний радник з питань пенсійної реформи проекту USAID «Розвиток ринку капіталів». Початок 24 листопада об 11-00 (Федерація роботодавців України, вул. М.Коцюбинського,1, 4 поверх, конференц-зал). Телефони: (044) 251-70-48, (050) 545-34-25, e-mail: press@fru.org.ua.

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