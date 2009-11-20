25 листопада о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена Міжнародному дню боротьби за ліквідацію насильства по відношенню до жінок, яким розпочинається щорічна всесвітня акція «16 днів проти гендерного насильства». Учасники повідомлять про сучасний стан дотримання прав жінок та ініціативи урядових та міжнародних організацій з подолання та запобігання насильства над жінками. Учасники: Юрій Павленко, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту; Йоанна Казана-Вишньовецька, заступник Постійного представника Програми розвитку ООН в Україні; Володимир Діброва, заступник міністра оборони України; Аліна Шатернікова, чемпіонка світу та Європи з боксу серед професіоналів. Також учасники прес-конференції відкриють в УНІАН фотовиставку робіт фіналістів конкурсу «Захищаю і люблю!», що проходив серед військовослужбовців (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.