26 листопада о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), під час якої посол Гайді Тагліавіні, голова Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами, офіційно оголосить про початок роботи місії зі спостереження за президентськими виборами в Україні, що відбудуться 17 січня 2010 р (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 (095) 325-7854.