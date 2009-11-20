26 листопада, об 11.15, у Будинку вчителя (м. Київ, вул. Володимирська, 57, Будинок вчителя, аудиторія 307) відбудеться прес-конференція “Стратегічне планування розвитку школи: діалог, менеджмент, педагогіка”. Захід для преси пройде в межах національної конференції , присвяченої актуальним проблемам реформування системи освіти в Україні.

Національна конференція “Стратегічне планування розвитку школи: діалог, менеджмент, педагогіка” збере освітян з восьми регіонів України, представників влади, громадських організацій, ЗМІ та відбудеться за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та програми МАТРА Королівства Нідерланди.

Метою конференції є представлення проблем та перешкод, що постають перед директорами шкіл при плануванні розвитку навчальних закладів, та вироблення рекомендацій для органів влади щодо їх оптимального вирішення. Захід відбудеться в рамках проекту “Громадські платформи освітньої реформи в Україні”, направленого на налагодження ефективного діалогу між учасниками освітнього процесу (освітянами, представниками влади, батьками та учнями) задля успішного впровадження освітніх реформ.

На конференції виступлять:

· Представники Посольства Королівства Нідерланди в Україні та програми МАТРА Міністерства Закордонних справ Королівства Нідерланди

· Роб Міох, координатор проекту (Міжнародний центр Шкільництва, м. Утрехт, Нідерланди)

· Георгій Касьянов, директор Освітньої програми Міжнародного фонду “Відродження”.

Місце проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 57, Будинок вчителя, аудиторія 307.

Час конференції: 9.00 – 16.30.

У залі передбачено місця для представників засобів масової інформації.

Час прес-конфренеції: 11.15.

Акредитація на місці об 11.00.

Контактна особа: Заплотинська Олена, менеджер Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження», тел.: (0 44)461 95 00, (067) 93 05 791, zaplotynska@irf.kiev.ua