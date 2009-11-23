Сьогодні в одному з судів Конго відбудеться перше слухання у справі за обвинуваченням українських моряків судна Island of Luck у злочині проти громадянина Конго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Валерій ДЖИГУН.

За його словами, про це судове засідання поінформував міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА у телефонній розмові його конголезький колега.

В ході розмови П.ПОРОШЕНКО висловив сподівання на неупереджений та об’єктивний підхід суду до цієї справи і звільнення українських моряків з-під варти ще до закінчення судового процесу. Міністри домовилися повернутися до обговорення цієї справи ближчими днями, зазначив речник МЗС.

В.ДЖИГУН також повідомив, що в Конго перебуває український посол в Габоні, який опікується питанням звільнення українських громадян. Зокрема, посол проводить зустрічі з представниками місцевих органів влади, щоб домогтися звільнення українських моряків.

Як повідомляв УНІАН, з 20 жовтня судно Island of Luck утримується у конголезькому порту Матаді. Капітан і двоє членів екіпажу – громадяни України - перебувають у в`язниці за звинуваченням у тому, що вони нібито викинули за борт кількох безбілетних пасажирів, один з яких потонув. Із 23 членів екіпажу 15 - українці, 4 - громадяни РФ, по одному з Індії і Гани, 2 - з М`янми.