Священики заблокували роботу шкірно-венеричної клініки

У Херсоні священики Всіхсвятського храму Української православної церкви (Московський патріархат) заблокували роботу міської шкірно-венеричної клініки у центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у суботу кілька служителів церкви заблокували коридор одноповерхової будівлі клініки і почали вести церковну службу.

Як прокоментував один із учасників інциденту, священик батько НІКОЛАЙ, у церковного приходу є рішення одного із судів, за яким частина будівлі клініки належить церкві, оскільки до 1922 року в ній жив священик.

У той же час церковнослужителі відмовилися надати міліціонерам, які приїхали у клініку, рішення суду, оскільки воно нібито знаходитися у настоятеля храму отця ВІТАЛІЯ, а він, у свою чергу, «лежить під крапельницею в іншій лікарні».

Міліція не перешкоджала діям священиків. А священики не дозволяли ходити клінікою пацієнтам і медперсоналу.

Як пояснила головлікар клініки Світлана МЕРЕЖИЦЬКА, судові тяжби між церквою і мерією Херсона (лікарня знаходиться у міській комунальній власності Херсона) тривають 4,5 року.

«Священики принесли нам ксерокопію рішення Київського господарського суду від 9 листопада, згідно з яким частина приміщення клініки має бути передана церкві. Нібито там колись жив священик. Ніяких документів архівних, які б підтверджували це, у церкви немає. Тільки свідчення бабусь, які нібито бачили, що тут колись хрестили дітей», - сказала С.МЕРЕЖИЦЬКА.

Священики не мають наміру залишати клініку доти, доки її остаточно не передадуть церкві.