Прес-конференція Громадянської Асамблеї України

24 листопада 2009 року о 11.30 в інформаційній агенції УНІАН відбудеться прес-конференція експертів Громадянської Асамблеї України щодо термінового впровадження законодавчих змін, без яких кампанія по виборах Президента України не тільки не вирішить існуючих політичних проблем, а навпаки - поглибить кризу в суспільстві та державі.

Під час прес-конференції буде презентовано напрацьований законодавчий пакет, який пізніше буде надіслано до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та Президента України з вимогою термінового розгляду.

Законопроекти, що входять до пакету ґрунтуються на рішеннях ІІІ Громадянської Асамблеї України та мають забезпечити:

· прозорість діяльності органів влади та забезпечення ефективного громадянського контролю за ними. Зокрема через механізми відкритого інформування громадян про систему підготовки та ухвалення державних рішень, витрачання державних коштів, витрат політиків та чиновників.

· забезпечення прозорості та детальної регламентації діяльності політичних партій, зокрема в питаннях фінансування, формування керівних органів та висування кандидатів;

· інституалізація Конституційної Асамблеї, як органу реалізації права громадян на установчу владу;

· можливість ефективного та швидкого оновлення політичної еліти шляхом внесення змін щодо пункту "проти всіх" ("не підтримую жодного кандидата").

Участь у прес-конференції візьмуть:

1. Володимир Горбач, Інститут Євроатлантичного співробітництва.

2. Анатолій Пінчук, Громадський Конституційний Комітет.

3. Ганна Голубовська-Онісімова, Всеукраїнська екологічна громадська організація МАМА-86.

За додатковою інформацією:

Анастасія Гринько, PR-менеджер Міжнародного фонду «Відродження», grynko@irf.kiev.ua

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Громадянську Асамблею України було створено з метою вироблення та публічного обговорення позиції громадянського суспільства щодо конституційного процесу, оголошенні вимог до чинних політиків і політичних сил стосовно процедури прийняття та змісту нової Конституції. Організаційну та фінансову підтримку діяльності Громадянської Асамблеї України надає Міжнародний фонд «Відродження». Детальніше: http://gau.org.ua/