Виборчий процес в критичній ситуації - КВУ

Комітет виборців України закликає народних депутатів в найближчі дні скликати позачергове засідання Верховної Ради і прийняти у другому читанні та в цілому зміни до законодавства про вибори Президента України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві КВУ.

За словами авторів заяви, в Україні кампанія по виборах Президента триває в умовах відсутності повноцінного законодавства.

Зокрема, як зазначили в КВУ, після багатомісячних наполягань громадськості, рекомендацій міжнародних структур та рішення Конституційного Суду України народні депутати повернулися до розгляду необхідних змін до законодавства про вибори Президента України і 4 листопада ухвалили їх у першому читанні. Після цього законопроект був підготовлений до другого читання і стояв у порядку денному пленарних засідань ВР 20 та 21 листопада.

Однак, констатується в заяві, через політичну кон’юнктуру парламент так і не розпочав розгляд цього законопроекту. І оскільки з 23 по 30 листопада не заплановано пленарних засідань Верховної Ради України, то вдосконалення законодавства про вибори Президента знову відкладається на невизначений термін, зазначили в КВУ.

Як підкреслили автори заяви, сьогодні виборчий процес в Україні опинився в критичній ситуації: Центральна виборча комісія не може повноцінно спланувати свою роботу, призупинена підготовка навчальних посібників для членів дільничних комісій.

Зважаючи на це, КВУ закликає депутатів в найближчі дні скликати позачергове засідання ВР і прийняти зміни до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України, а главу держави Віктора ЮЩЕНКА - у разі прийняття цього закону невідкладно підписати його.

“Лише після цього виборчий процес в Україні повернеться в належне русло”, - наголосили в Комітеті виборців України.