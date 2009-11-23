Акції біля Посольства України у РФ сіють у російському суспільстві насіння ворожості до українців.

Про це УНІАН заявив прес-секретар Посольства України в Російській Федерації Олег ВОЛОШИН, коментуючи сьогоднішню акцію руху «Місцеві» біля Посольства України в Москві.

«Сьогоднішня акція руху «Місцеві» є яскравим прикладом того, що в Росії сформувалася групка політиків і громадських діячів, які стрижнем своєї діяльності обрали погіршення атмосфери українсько-російських відносин», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він наголосив, що викликає глибокі сумніви, що серед підлітків 14-16 років, нагнаних організаторами під стіни Посольства «захищати українську Конституцію», був хоч один, знайомий хоча б з деякими положеннями цього документа.

«Так само за радянських часів з плакатами «Свободу Анжелі Девіс!» виводили на вулиці «свідомих трудящих», які знали американську комуністку лише через нестандартну зачіску. Все це нагадує старий анекдот про те, що наявність політичних свобод у Радянському Союзі підтверджувалася тим, що кожний міг вийти на Червону площу і викрикнути, що Рейган - негідник» - сказав О.ВОЛОШИН.

«Викликає жаль тільки те, що, незважаючи на свою штучність, такі прояви політичної активності з боку окремих молодіжних рухів і відомих своїм ставленням до України діячів на зразок Сергія МАРКОВА і Михайла ЛЕОНТЬЄВА сіє у російському суспільстві насіння ворожого ставлення до українців, до їх права самостійно визначати пріоритети своєї внутрішньої і зовнішньої політики. І це насіння вже дає найпотворніші сходи. Щоб переконатися у цьому, достатньо подивитися на те, що зростає, за даними соціологів, чисельність росіян, які негативно ставляться до України і українців», - додав прес-секретар Посольства.

Як повідомляв УНІАН, в неділю активісти підмосковного руху «Місцеві» провели мітинг біля Посольства України в Москві з нагоди п`ятиріччя президентства Віктора ЮЩЕНКА.

Акція називалася «Українська Конституція: тужимо і пам`ятаємо».

Зокрема, активісти руху «Місцеві» встановили перед Посольством могильну плиту з написом «Конституція 1996-2004. Стала жертвою «помаранчевої революції», на яку поставили стакани з чорним хлібом і салом, а також запалили свічки. Духовий оркестр виконав похоронний марш.

Також біля Посольства було встановлено великий плакат, на якому в двох колонках написано, що «було» і що «стало» в Україні. Зокрема - «БУЛО: незалежна держава, СТАЛО: слухняний американський васал, БУЛО: єдність народу, СТАЛО: країна на межі розколу, БУЛО: стабільне опалення будинків і установ, СТАЛО: регулярні перебої з газом через махінації влади з постачаннями, БУЛО: стабільний курс гривні, СТАЛО: стрімке знецінення української валюти...».

Лідер руху «Місцеві» Тетяна ДМИТРІЄВА під час виступу на мітингу заявила, що його учасники зібралися для того, щоб «висловити співчуття братському народу».

У мітингу також взяли участь телеведучий Михайло ЛЕОНТЬЄВ і депутат Держдуми Сергій МАРКОВ.

Порядок на акції забезпечували більш як 40 міліціонерів. Також міліція перекрила Леонтьєвський провулок, на якому розташоване українське посольство. Міліціонери перевіряли сумки при вході на Леонтьєвський провулок у всіх учасників акції. Акція тривала близько години.

За оцінками ряду експертів, рух «Місцеві» є наближеним до Кремля.